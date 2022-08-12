كوريا الجنوبية.. مصرع 13 شخصا وتشريد أكثر من 1400 بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)

قال المقر المركزي لمواجهة الكوارث وإجراءات السلامة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن 13 شخصا لقوا مصرعهم وفقد 6 آخرون جراء هطول قياسي للأمطار في البلاد.

ومن بين حالات الوفاة، كانت 8 حالات في سيئول، و3 حالات في إقليم كيونغكي وحالتان في إقليم كانغ وون، كما فقد شخص واحد في سيئول و3 أشخاص في إقليم كيونغكي وشخصان في ون جو في إقليم كانغ وون.

وتم العثور على رجل في الأربعينيات من عمره، كانت قد جرفته مياه الأمطار الى فتحة مجاري مياه الصرف في حي سيتشو في منطقة كانغنام جنوب سيئول مساء يوم الاثنين، ميتا في فتحة مجاري أخرى بعد ظهر الأربعاء، وتم العثور على شقيقته الكبرى التي انجرفت معه أيضا، ميتة في الساعة 11:20 مساء الخميس.

وبالإضافة إلى القتلى والمفقودين، أصيب 18 شخصا، بمن فيهم 16 شخصا في إقليم كيونغكي وشخصان في سيئول.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تشريد 1492 شخصا وتم إجلاء 4807 أشخاص آخرين مؤقتا.

كما أدت الأمطار الغزيرة إلى خسائر في الممتلكات الخاصة والعامة، بما في ذلك 3879 حالة في الممتلكات الخاصة و656 حالة في الممتلكات العامة.

المصدر: يونهاب