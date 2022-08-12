مقدونيا الشمالية تبلغ موسكو بسحب موافقتها على منصب القنصل الفخري لروسيا

أبلغت سلطات مقدونيا الشمالية روسيا رسميا بسحب موافقتها على إنشاء منصب القنصل الفخري لروسيا في مدينة بيتولا.

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حول ذلك علق نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية، إيفان نيتشايف، بأن مقدونيا الشمالية تضحي بتلك المؤسسة لصالح المسار المناهض لروسيا، وسوف ترد روسيا على ذلك.

وتابع نيتشايف: "لم تذكر سكوبيه أي شيء حول الدافع وراء هذه الخطوة، على ما يبدو لأنه لم يكن هناك دافع، وإنما هي لفتة عدائية مشحونة سياسيا. ومن المؤسف أن يتم التضحية بهذه المؤسسة التي تساعد على تطوير الاتصالات الشخصية، وتقدم الدعم للأفراد والشركات وأوساط الأعمال. يبدو أنهم لا يهتمون كثيرا بمصالحهم الخاصة، ويستفزون ردنا الذي سوف يأتي حتما".

المصدر: تاس