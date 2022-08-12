تقرير: ريشي سوناك ينفق أكثر من 400 ألف دولار على حوض سباحة وسط أزمة معيشية

أفادت صحيفة "الإندبندنت" بأن المرشح لرئاسة حزب المحافظين البريطاني ريشي سوناك، أنفق 400 ألف جنيه إسترليني لبناء حوض سباحة، بينما يعاني البريطانيون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن صورا جوية تظهر بناء مجمع ترفيهي صغير قيد التنفيذ في قصر سوناك البالغ 1.5 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 1.8 مليون دولار أمريكي)، مبينة أن وزير المالية السابق المليونير وزوجته أكشاتا مورتي، حصلا العام الماضي على تصريح تخطيط لبناء حوض سباحة وصالة رياضية وملعب تنس على أرض زراعية مجاورة لمنزلهما.

وقالت إنه "بينما تواجه الأمة أشد ضغوط على مستويات المعيشة منذ عقود، لا يبدو أنها أثرت على الرجل الذي يريد إدارة البلاد"، مشيرة إلى أنه "حتى مع تقدير متحفظ، من المرجح أن يكلف المشروع أكثر من 400000 جنيه إسترليني (485,306.00 دولار أمريكي).

المصدر: "الإندبندنت"