قصف مسلحون من كتيبة "آيدار" للقوميين الأوكرانيين روضة "السمكة الذهبية" في قرية نيويورك الخاضعة لسلطات كييف، والواقعة على محور أفدييفكا بالقرب من دونيتسك، بمدافع الدبابات.

ووفقا لمعلومات استطلاعية للفوج التاسع من قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، حاول القوميون المتعصبون في 13 يوليو، احتلال مباني روضة الأطفال وتحويلها لمقر لهم. ولم يسمح لهم السكان المحليون بذلك، مما دفع القوميين إلى استهداف روضة الأطفال بمدافع دبابتهم. ولأن المنطقة المذكورة تقع حاليا تحت سيطرة القوات الأوكرانية، لا توجد أية معلومات عن نتائج هذه الجريمة الجديدة للقوات الأوكرانية.

تجري في الوقت الراهن معارك بهدف السيطرة على منطقة أفدييفكا المحصنة، الواقعة مؤقتا تحت سيطرة التشكيلات المسلحة لأوكرانيا: تم اختراق خط الدفاع بالقرب من بيسكي، التي كانت تعتبر في السابق منيعة، وتجري في الوقت الراهن محاولات لاقتحام المركزين السكنيين مارينكا وكراسنوغوروفكا.

من جانبه أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، أن القوات المتحالفة تسيطر على الوضع في بيسكي ولا تسمح "لعناصر العصابات الأوكرانية برفع رؤوسهم".

المصدر: نوفوستي