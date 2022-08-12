ألمانيا تعلن تعليق عملياتها العسكرية في مالي

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، تعليق الجزء الأكبر من عملياتها العسكرية في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة "حتى إشعار آخر"، بعد رفض السلطات المالية مجددا السماح لطائراتها بالتحليق.

وقال الناطق باسم الوزارة إن "الحكومة المالية رفضت مجددا السماح لطائرة بالتحليق اليوم" كان من المفترض أن تتيح تناوب عناصر الطاقم، لذلك "قررنا تعليق عملياتنا الاستطلاعية ورحلات المروحيات حتى إشعار آخر... لأنه لم يعد من الممكن دعم البعثة الأممية على الصعيد التشغيلي".

المصدر: "أ ف ب"