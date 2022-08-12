قديروف: القوات الروسية تسيطر على الوضع في بيسكي

قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن القوات الروسية تسيطر بنجاح على الوضع في قرية بيسكي بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"لا تسمح للتشكيلات والعصابات الأوكرانية برفع رؤوسها".

وكتب قديروف في قناته على تيليغرام: تسيطر الوحدات الروسية بنجاح على الوضع في قرية بيسكي".

وأشار قديروف إلى أن مسلم الخزوروف الحامل لوسام "قديروف" يقوم بنشاط ضمن إحدى الوحدات المقاتلة الروسية، بتنفيذ وحل المهام التي حددتها قيادة البلاد. ونوه رئيس الشيشان بأن الخزوروف شارك في تحرير ماريوبول والمراكز السكنية الأخرى في دونباس ويتمتع بخبرات قتالية عالية.

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وتابع قديروف القول: "يقاتل هو اليوم في بيسكي بالاشتراك مع كتيبة سومالي الأسطورية التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، ولا يسمح لعناصر العصابات الأوكرانية برفع رؤوسهم. هذه إحدى أكثر الوحدات قدرة على القتال في دونباس، حيث يحقق مقاتلوها، الذين يظهرون الشجاعة والبطولة، نتائج ممتازة في ساحة المعركة".

ووفقا لرئيس الشيشان، كل من يتم أسره من قبل وحدة الخزوروف يفقد على الفور الرغبة في مقاومة القوات الروسية، "مسلم بقدرة كبيرة على إيجاد لغة مشتركة مع المحاربين الفاشلين".

المصدر: نوفوستي