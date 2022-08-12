الدفاع الروسية: خسائر لواء ميكانيكي أوكراني في منطقة سوليدار بلغت 2000 فرد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المشتركة للجيش الروسي وشرطة دونيتسك الشعبية خلال عملياتها الهجومية في منطقة سوليدار، كبدت اللواء الآلي الأوكراني رقم 14 خسائر تتجاوز ألفي فرد.

جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أضاف أنه بسبب حجم الخسائر اضطرت القيادة الأوكرانية لسحب بقايا اللواء إلى المناطق الخلفية.

وذكر كوناشينكوف أنه نتيجة ضربات عالية الدقة نفذتها القوات الجوية الروسية في منطقتي أوبتنويه ونيفيلسكويه في دونيتسك، خسر لواء المشاة الآلية الأوكرانية رقم 56 نحو 70 بالمائة من قوامه، وترك جميع عناصر الكتيبة 23 من اللواء مواقعهم القتالية دون إذن وغادروا إلى المناطق الخلفية.

وتم تدمير ما يصل إلى 100 مسلح و 9 قطع من المعدات العسكرية بضربة جوية عند نقطة الانتشار المؤقتة للواء الميكانيكي الأوكراني رقم 28 في منطقة نيكولايف.

وفي منطقة بلدة زايتسيفو في دونيتسك أدت إصابة لنقطة ارتكاز لواء المشاة الميكانيكي رقم 25، إلى مقتل ما يصل إلى 40 قوميا متطرفا وتدمير 5 مركبات.

يتبع..