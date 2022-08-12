الأمريكية بريتني غرينير تستأنف قرار الحكم الصادر ضدها في روسيا

قال ألكسندر بويكوف، محامي الدفاع عن لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينير المحكوم عليها بالسجن لمدة 9 سنوات بتهمة تهريب المخدرات، إنه سيقدم استئنافا ضد الحكم الصادر بحق موكلته.

وأضاف المحامي في حديث لوكالة "نوفوستي": "نحن في طور التحضير للاستئناف، سنقوم بتقديمه اليوم".

في الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة منطقة خيمكي بريف موسكو، حكما بالسجن لمدة 9.5 سنوات على لاعبة كرة السلة الأمريكية غرينير، مع غرامة مالية بقيمة مليون روبل( حوالي 20 ألف دولار)، وذلك بعد إدانتها بتهمة تهريب وحفظ المخدرات – زيت حشيشة الكيف.

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وتم احتجاز بريتني غرينير، في مطار شيريميتييفو بموسكو في فبراير الماضي، بتهمة الشروع في تهريب مواد مخدرة إلى روسيا.

وحسب الجمارك الروسية، تم العثور في حقائب المذكورة على سجائر إلكترونية وزيت الحشيش.

واعترفت بريتني غرينير، البالغة من العمر 31 عاما، يوم 7 يوليو الماضي، بتهمة تهريب المخدرات المنسوبة إليها.

المصدر: وكالات