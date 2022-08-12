حديث إسرائيلي عن هجرة "مجرمين يهود" إلى تركيا

ذكر موقع قناة "i24news" أن المجرمين اليهود نقلوا نشاطاتهم إلى تركيا وبالأخص إلى إسطنبول، هربا مما وصف بنجاحات الشرطة الإسرائيلية في سحق الجريمة.

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وكتب الموقع بهذا الشأن يقول إن الشرطة الإسرائيلية فيما تتباهي "بأنها نجحت في السنوات الأخيرة في سحق الجريمة الإسرائيلية في البلاد، وجد المجرمون طريقة لتجاوز المطاردة المستمرة لهم، ونقلوا مكان نشاطهم إلى تركيا، بشكل أساسي إلى إسطنبول".

وما يلفت بشكل خاص، أن القناة التلفزيونية الإسرائيلية حددت أصول هؤلاء المجرمين، مشيرة إلى أنهم "يهود ومن المجتمع العربي".

وقالت في تتبع جذور ظاهرة هجرة هؤلاء المجرمين إلى تركيا، إنها "بدأت في عام 2019، وهو العام الذي كانت فيه العلاقات بين تركيا وإسرائيل في حالة من التدهور، وهو ما تسبب أيضا في تدهور التعاون بين الشرطة الإسرائيلية والشرطة التركية".

وتابع الموقع المذكور في السياق ذاته، مشيرا إلى أن هذا الوضع خدم "المجرمين الإسرائيليين بشكل جيد، حيث أدركوا أن الشرطة التركية ستلاحقهم بشكل أقل، وأنه إذا تم القبض عليهم، فإن فرص تسليمهم إلى إسرائيل ستكون ضئيلة، على الرغم من عدم المساومة على اتفاقيات التسليم بسبب الهشاشة السياسية بين البلدين".

المصدر: i24news