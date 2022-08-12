الدفاع التركية: سفينتا حبوب جديدتان تغادران أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن سفينتين جديدتين محملتين بالحبوب غادرتا موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاق إسطنبول.

وذكرت الوزارة في بيان أن السفينة "سارموفسكي" الحاملة لعلم بليز، غادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني محملة بـ 3 آلاف و50 طنا من القمح متجهة إلى ميناء ولاية تكيرداغ التركية (شمال غرب).

وأضاف البيان أن السفينة "ستار لورا" الحاملة لعلم جزر مارشال، غادرت ميناء يوزني الأوكراني محملة بـ 60 ألف طن من الذرة متجهة إلى إيران.

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم.

المصدر: "الأناضول"