قال فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، إن القوات الأوكرانية استهدفت محطة زابوروجيه الكهروذرية بقذائف موجهة من إنتاج الدول الغربية.

وذكر روغوف، أن إحدى هذه القذائف سقطت على بعد 10 أمتار من مستودع للنفايات النووية في المحطة.

في وقت سابق، قال روغوف إن القوات الأوكرانية استهدفت المحطة الكهروذرية مجددا وهو ما عرقل عملية تغيير ورديات العاملين في الوقت المناسب، ولم تقع إصابات.

وشدد روغوف، على أن قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية سيتوقف إذا تم طرد الجيش الأوكراني من المراكز السكنية في مارغانيتس ونيكوبول وتوماكوفكا.

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وأضاف روغوف في حديث له اليوم: "يمكن وضع حد ونهاية لهذا القصف، فقط بتحرير مارغانيتس ونيكوبول وتوماكوفكا – المراكز السكنية التي ينفذ منها هذا القصف".

وتقع محطة زابوروجيه الكهروذرية قرب مدينة إينرغوغراد وهي في الوقت الراهن تحت سيطرة الجيش الروسي.

وفي الأيام الأخيرة، تعمدت القوات الأوكرانية، قصف هذه المحطة والمنطقة المحيطة بها مع استخدام الطائرات بدون طيار والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

المصدر: نوفوستي