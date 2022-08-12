عضو الإدارة العسكرية المدنية لزابوروجيه: غوتيريش يحاول تنفيذ أهداف العدو في محطة الطاقة النووية

وصف عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية المدنية لمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، سلوك الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأنه سلوك غير مسؤول.

إقرأ المزيد

وتابع روغوف بأن غوتيريش، باقتراحه إنشاء حد أمني حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، يحاول تنفيذ مخططات العدو، حيث يتفهم الضباط تماما، أنه في حالة إزالة العسكريين من المنطقة، فستبقى بلا حماية، ويمكن أن يقع هناك ما يستحيل إصلاحه فيما بعد.

المصدر: نوفوستي