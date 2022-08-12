كييف تفسخ اتفاقية حول التعاون بين وزارتي الداخلية في أوكرانيا وبيلاروس

فسخت الحكومة الأوكرانية، في قرار أصدرته يوم 9 أغسطس، اتفاقية حول التعاون بين وزارتي الداخلية في أوكرانيا وبيلاروس.

وجاء في قرار الحكومة الأوكرانية: "بسبب التغيير الجذري في الظروف، قرر مجلس وزراء أوكرانيا: إنهاء اتفاق التعاون بين وزارة الشؤون الداخلية في أوكرانيا ووزارة الشؤون الداخلية في جمهورية بيلاروس، الذي تم توقيعه في 6 مارس 1992 في مدينة تشرنيغوف".

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ونص الاتفاق على تعاون وزارتي البلدين في مجال مكافحة الجريمة وحماية النظام العام وتنفيذ العقوبات الجنائية والبحث عن المفقودين والتهرب من النفقة للأطفال بعد الطلاق، والدعاوى وتحديد هويات الأشخاص الذين ليس لديهم وثائق وضمان سلامة المرور على الطرق والحماية من الحرائق وتطوير العلاقات العلمية والمعلوماتية والتقنية.

وأوعزت حكومة أوكرانيا، لوزارة الخارجية الأوكرانية بإخطار الجانب البيلاروسي بإنهاء الاتفاقية المذكورة من تاريخ استلام هذا الإخطار.

كما أنهى مجلس الوزراء الأوكراني، الاتفاق مع الحكومة البيلاروسية بشأن التعاون الصناعي والعلمي والتقني بين الشركات والمنظمات العاملة في الصناعات الدفاعية، الموقعة في 25 يونيو 2001 في كييف.

المصدر: نوفوستي