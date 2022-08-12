السفيرة الأوكرانية في واشنطن تطلب من وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على البنوك الخاصة الروسية

ذكرت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، أنها قدمت طلبا إلى وزارة الخزانة الأمريكية لإدراج جميع البنوك الروسية الخاصة في قائمة العقوبات الأمريكية.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن السفيرة قولها إن "أوكرانيا تطالب إدارة الرئيس جو بايدن بفرض عقوبات على جميع البنوك الروسية الخاصة".

كما صرحت ماركاروفا في مقابلة مع الوكالة، بأن كييف تريد أن تضيف الولايات المتحدة بنكين في الأسبوع إلى قائمة العقوبات.

وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات على الاتحاد الروسي بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا.

وفي هذا الشأن، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

أما دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية فصرح بأن الدول الغربية، عاجلا أم آجلا، يجب أن تعود إلى رشدها، فهي براغماتية ووقحة، وحين تدرك أن العقوبات تضربها، فستقترب من الحوار مع روسيا بشكل بناء أكثر.

المصدر: نوفوستي