المستشار الألماني الأسبق يقاضي برلمان بلاده

رفع مستشار ألمانيا الأسبق غيرهارد شرودر دعوى قضائية ضد البوندستاغ (البرلمان) الألماني من أجل استعادة الامتيازات الخاصة التي تم تجريده منها في مايو الماضي.

ويطالب شرودر في دعوى أمام المحكمة الإدارية ببرلين باستعادة مكتبه البرلماني، وفقا لما أكده محاميه ميخائيل ناغل لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

Former German chancellor Gerhard Schröder is demanding he be given back a parliamentary office in the lawsuit filed with the Berlin Administrative Court, his lawyer said. https://t.co/7mNjnzrtep — dpa news agency (@dpa_intl) August 12, 2022

وكانت لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني قد أصدرت في مايو الماضي قرارا يقضي بحرمان شرودر من حقه في مكتب في البوندستاغ، مع استمراره في التمتع بالحق في الحصول على معاش تقاعدي وحماية شخصية.

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ويدفع الفريق القانوني للمستشار الأسبق بأن قرار لجنة الميزانية في البوندستاغ بقطع التمويل عن مكتب شرودر البرلماني وإنهاء عمله كان غير قانوني.

وجاء قرار اللجنة البرلمانية على خلفية الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها شرودر البالغ من العمر 78 عاما، بسبب قربه من روسيا ولكونه صديقا مقربا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعمله على مدار سنوات في شركات روسية حكومية للطاقة، فضلا عن رفضه قطع العلاقات معها حتى بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرنيا.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في دائرة هانوفر الفرعية، قررت الاثنين الماضي أن شرودر، العضو في الحزب، لم ينتهك نظام الحزب من خلال عمله لدى شركات روسية حكومية.

المصدر: وكالات