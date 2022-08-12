 صحيفة: المجتمع الصيني سئم العروض الأمريكية بخصوص الرسوم

قالت صحيفة Global Times، إن الحرب التجارية التي أطلقتها واشنطن ضد بكين لن تجدي نفعا، ولم تتمكن التعريفات الجمركية المتزايدة من خنق التجارة الخارجية الصينية.

وشددت الصحيفة، على ضرورة إلغاء الولايات المتحدة لهذه الرسوم وضرورة وقفها للعروض التي سئمها المجتمع الصيني بالفعل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن واشنطن أرسلت مؤخرا إشارات متضاربة بشأن قضية الرسوم الجمركية. فهي مرة تعلن النظر في إلغائها وبعد ذلك تؤكد ضرورة المحافظة عليها كوسيلة للضغط على الصين.

وترى المقالة أن فرض هذه الرسوم كان غلطة غبية وضارة وجاء بحجة أن الصين تسرق التكنولوجيا الأمريكية.

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وأضافت: "عارضت الولايات المتحدة القوانين الاقتصادية وتجاهلت القواعد الدولية بهذه الحرب التجارية ضد الصين، ولم تتمكن بواسطتها من خنق التجارة الخارجية للصين، بل على العكس تم تسجيل أرقام تاريخية، بما في ذلك في التجارة بين الصين والولايات المتحدة. وإلغاء هذه الرسوم لا يعتبر هدية أمريكية للصين أو علامة للإرادة الطيبة بل تصحيح لغلطة سابقة".

وذكرت المقالة أن واشنطن تفكر حاليا بالاستمرار في كيفية إلغاء هذه الرسوم الإضافية على السلع الصينية والحصول على مكسب ما مقابل ذلك.

وقالت: "لكن هيام الولايات المتحدة بنفسها كبير لدرجة أنها تعتقد أن نظرة واحدة من جانبها يمكن أن تزعزع توازن الصين، وتجبر بكين على الاسترشاد باعتبارات الربح والخسارة وتقديم التنازلات على عجل، لكن والحق يقال لم تعد هذه الأنباء تثير الاهتمام في الصين، لقد سئم الناس العروض الأمريكية المستمرة".

المصدر: نوفوستي