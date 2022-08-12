الصين تعرب عن "قلقها البالغ" إزاء الوضع في محطة زابوروجيه النووية

صرح تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، الخميس، بأن بلاده "تشعر بقلق بالغ" إزاء القصف الأخير لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية في أوكرانيا.

وقال المندوب الصيني في إفادة لمجلس الأمن الدولي: "ندعو الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس، والتصرف بحذر، والامتناع عن أي عمل من شأنه المساس بالسلامة والأمن النوويين، وعدم ادخار أي جهد لتقليل أي حوادث محتملة".

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وترأس تشانغ اجتماعا أمس الخميس حول محطة زابوروجيه النووية بصفته رئيسا لمجلس الأمن لشهر أغسطس.

وقال المسؤول الصيني إن القصف لم يشكل تهديدا مباشرا للسلامة النووية وإن مستوى الإشعاع ظل طبيعيا، مستشهدا بمعلومات حصلت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من هيئة الرقابة النووية الأوكرانية.

وأضاف "مع ذلك، تسبب القصف في إلحاق الضرر بالسلامة المادية للمحطة ونظام السلامة والأمن فيها، وإمدادات الطاقة وسلامة الأفراد، الأمر الذي دق ناقوس الخطر النووي للمجتمع الدولي".

من جانبه، أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن هجمات كييف على المواقع النووية تدفع العالم إلى كارثة إشعاعية على غرار كارثة تشيرنوبل، محملا رعاة كييف الغربيين كامل المسؤولية عن الكارثة النووية المحتملة في محطة زابوروجيه.

المصدر: "شينخوا"