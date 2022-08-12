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ترامب: لن أعارض الكشف عن مذكرة تفتيش "مار إيه لاغو"

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ترامب: لن أعارض الكشف عن مذكرة تفتيش
AFP
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه لن يعارض الكشف عن مذكرة التفتيش التي سمحت لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بتفتيش مقر إقامته في منتجع "مار إيه لاغو" في ولاية فلوريدا.

وفي بيان ردا على طلب المدعي العام ميريك غارلاند إلى محكمة فيدرالية الكشف عن أجزاء من المذكرة التي أكد أنه "وافق عليها شخصيا"، قال ترامب: "انشروا الوثائق الآن!"، مضيفا: "لن أعارض بعدم الكشف عن الوثائق المتعلقة بالمداهمة غير الأمريكية وغير المبررة وغير الضرورية... سأذهب خطوة أخرى إلى الأمام من خلال التشجيع على الإفراج الفوري عن تلك الوثائق".

وكانت عدة وسائل إعلامية أمريكية من بينها CNN وNBC News وWashington Post، قدمت طلبا يوم أمس الخميس تطالب فيه بتقديم "جميع الوثائق المتعلقة بالقضية المحتملة لدعم مذكرة البحث" الخاصة بمقر إقامة ترامب بسبب "الأهمية التاريخية لهذه الأحداث".

المصدر: axios

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