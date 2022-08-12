برلمانية أوروبية تنتقد قرارا لحكومة إستونيا

قالت عضو البرلمان الأوروبي يانا تووم، إن قرار سلطات إستونيا الذي يمنع المواطنين الروس الذين لديهم تأشيرة شنغن صادرة عن هذه الجمهورية من الدخول "يدل على الخرف ولا مستقبل له بتاتا".

وأضافت البرلمانية في حديث تلفزيوني: "هذا وضع سخيف. [وزير الخارجية الإستوني] أورماس رينسلو يقترح حظر دخول الروس إلى إستونيا الذين يحملون تأشيرات شنغن صادرة عن السفارة الإستونية، وتدعمه في ذلك [رئيسة الوزراء] كايا كلاس، و [وزير الداخلية] لوري لانيميتس. لحسن الحظ لا يجوز لإستونيا اتخاذ القرار عن كل منطقة شنغن بل فقط عن نفسها. كل ما يمكننا فعله هو حظر التأشيرات التي أصدرناها بأنفسنا لهؤلاء الناس بالأمس. في رأيي، نحن وقعنا في حالة نبدو فيها بلهاء بعض الشيء".

إقرأ المزيد

وأعربت البرلمانية عن اعتقادها، بأن تمرير هذه الفكرة عبر مجلس الاتحاد الأوروبي، سيفشل.

وقالت: "هناك تعريف تشريعي لنظام العقوبات، وله عدة أهداف من بينها: الحفاظ على السلام أو استعادته، والحفاظ على الديمقراطية، وما إلى ذلك. لا أستطيع أن أفهم برأسي الصغير كيف يمكن لفرض حظر الدخول على الروس، إعادة السلام إلى أوكرانيا. لا أستطيع أن أفهم ذلك.

المصدر: تاس