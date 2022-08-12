تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /12.08.2022/
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تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
قوات أوكرانيا قصفت جمهورية دونيتسك 72 مرة خلال يوم واحد
القوات الأوكرانية تقصف منطقة كورسك الروسية بقذائف الهاون
ضابط: القوات الأوكرانية تترك مواقعها في ناغورني بجمهورية دونيتسك
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تداعيات وأصداء العملية العسكرية
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