"بلومبرغ": بايدن ينوي إعلان نيته لإعادة انتخابه بعد نوفمبر

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الترشح لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة المقبلة لعام 2024، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" اليوم الجمعة.

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وذكرت الوكالة نقلا عن "مساعدين وحلفاء كثيرين" للرئيس الأمريكي، أن بايدن يعد لإطلاق مشروع إعادة انتخابه بعد أشهر من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.

وأضافت الوكالة أن بايدن متمسك بإعادة الترشح رغم تدني شعبيته، فيما تظهر عدة استطلاعات أن الديمقراطيين يفضلون مرشحا آخر لخوض الانتخابات على الرئيس الحالي البالغ من العمر 79 عاما.

واقترح ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس مؤخرا أن يفسح المجال لخليفة أصغر سنا لبايدن، في حين رفض عدد آخر من المشرعين الديمقراطيين بشكل واضح تأييد إعادة انتخابه. وتبلغ نسبة تأييد بايدن حوالي 40% فقط، وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته FiveThirtyEight.

وقال ثلاثة أرباع الديمقراطيين الذين استطلعت آراءهم "سي إن إن" الشهر الماضي إنهم يريدون مرشحا آخر في عام 2024، فيما أشار ربع الناخبين الديمقراطيين إلى أنهم لا يعتقدون أن بايدن يمكن أن يفوز مرة أخرى.

والشهر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه اتخذ قراره تجاه خوض السباق الانتخابي عام 2024، دون أن يكشف طبيعة القرار الذي اتخذه.

المصدر: "بلومبرغ"