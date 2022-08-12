جنرال روسي يقيم فعالية منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية"

قال الجنرال يوري بالويفسكي، الرئيس الأسبق للأركان العامة الروسية، إن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الإسرائيلية "القبة الحديدية"، تشكل إنجازا تقنيا.

وأشار الجنرال، خلال ذلك إلى أن هذه المنظومة تعاملت حتى الآن، فقط مع صواريخ شبه يدوية.

وأضاف بالويفسكي، الذي ترأس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في 2004-2008: "بلا شك أصبح إنشاء ونشر واستخدام نظام الدفاع الجوي القبة الحديدية، إنجازا تقنيا كبيرا للصناعة الدفاعية في إسرائيل ولقواتها المسلحة. ولكن في ذات الوقت، تتعامل منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الإسرائيلية في المقام الأول مع مستويات تقنية متدنية لخصوم إسرائيل، الذين يعتمدون على الاستخدام المكثف للقذائف غير الموجهة".

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وذكر بالويفسكي، في مقدمة الكتاب الجديد "الحروب الغريبة - النموذج الجديد"، أن المقذوفات غير الموجهة من طراز "القسام" وغيرها، التي يستخدمها الفلسطينيون و"حزب الله" تطير وفق أبسط مسار باليستي.

وأعرب الجنرال عن اعتقاده بأن استخدام الصواريخ الموجهة أو المقذوفات التي يمكن تعديل مسارها قد يقلل بشكل كبير من احتمال إصابتها، وسيزيد العبء على كمبيوترات منظومات الدفاع الصاروخي، خاصة أثناء التصدي لإطلاق الصواريخ بشكل جماعي.

في وقت سابق، تحدثت وسائل الإعلام عن طلب سلطات كييف المتكرر من إسرائيل بيعها منظومات "القبة الحديدية" للتصدي للطيران الحربي الروسي.

المصدر: نوفوستي