وكالة الطاقة الذرية: حتى الآن محطة زابوروجيه النووية لا تشكل خطرا أمنيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة زابوروجيه للطاقة النووية لا تشكل في الوقت الراهن خطرا أمنيا، على الرغم من استمرار تعرضها للقصف.

وقال مدير الوكالة رافائيل غروسي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس، إن خبراء الوكالة قدموا تقييما أوليا بأنه "لا يوجد خطر فوري" على سلامة المحطة نتيجة للقصف أو أعمال عسكرية أخرى.

وأضاف غروسي: "ومع ذلك، كل شيء قد يتغير هذا في أية لحظة".

"Based on most recent information provided by #Ukraine, IAEA experts have preliminarily assessed that there is no immediate threat to nuclear safety as a result of the shelling or other recent military actions. However, this could change at any moment."—@rafaelmgrossi at #UNSC — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 11, 2022

ودعا موسكو وكييف إلى السماح للخبراء الدوليين بدخول المحطة بأسرع ما يمكن، وقال: "أنا شخصيا جاهز لترؤس مثل هذه المهمة".

وصرح "في الآونة الأخيرة، أصبح الوضع في منشآت الطاقة النووية، ولا سيما في زابوروجيه، مقلقا بسبب الأضرار الناجمة عن القصف الأسبوع الماضي".

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وتابع قائلا: "ما زلت قلقا للغاية بشأن الوضع في زابوروجيه.. وأكرر أن أي أعمال عسكرية تهدد السلامة والأمن النوويين يجب أن تتوقف على الفور لأن هذه الأعمال العسكرية بالقرب من منشأة نووية كبيرة كهذه يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة".

وأوضح أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقومون بتقييم الضرر المادي في زابوروجيه، وتحديد ما إذا كانت أنظمة السلامة والأمن الرئيسية والاحتياطية تعمل، بالإضافة إلى تقييم ظروف العمل لموظفي غرفة التحكم.

وبين في السياق أنه ومنذ 24 فبراير، تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب الوضع في المنشآت النووية وكذلك الأنشطة المتعلقة بالمصادر المشعة والمواد النووية في أوكرانيا، مع التركيز على الآثار المترتبة على السلامة والأمن والضمانات النووية".

وتخضع المحطة وهي الأكبر في أوروبا، للسيطرة الروسية منذ مطلع مارس، ومؤخرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محيط المحطة.

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية