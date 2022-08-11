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محاولة انتحار إسرائيلية متهمة بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني

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محاولة انتحار إسرائيلية متهمة بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني
Globallookpress
الحرس الثوري الإيراني ـ أرشيف
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حاولت مواطنة إسرائيلية من أصول إيرانية متهمة بالتجسس لصالح الحرس الثوري الإيراني الانتحار أمس الخميس في منزلها بمدينة حولون، حيث نقلت إلى المستشفى بحالة حرجة.

وبحسب لائحة الاتهام المرفوعة ضدها وضد شريكها الجاسوس الإيراني رامبود الذي تواصل معها عبر "فيسبوك"، ثم قدم نفسه على أنه عازب مسلم ثري من طهران، مهتم بالديانة اليهودية وبالهجرة إلى إسرائيل، كلفها رامبود بمهام محددة وطلب منها تزويده بمعلومات معينة.

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وعلى الرغم من علم المتهمة بأن رامبود كان يتصرف باسم السلطات الإيرانية وأجهزة استخباراتها، أرسلت إليه معلومات وصورا ومقاطع فيديو بناء على طلبه.

وبالمقابل، تلقت معلومات منه حول ما يحدث في إيران، لنقلها للجمهور عبر القنوات الإعلامية التي تديرها هي وزوجها.

المصدر: i24news

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