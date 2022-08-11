زاخاروفا تعلق على ترخيص استخدام مياه الصرف الصحي في أوروبا

علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تشريع المفوضية الأوروبية استخدام مياه الصرف الصحي في الاتحاد، وقالت إن هذه الخطوات تمثل "قمة جديدة سيتسلقها عشاق الانحراف" بأوروبا.

وكتبت زاخاروفا في "تيليغرام": "شرب ما شربه الآخرون أو سكبوه أو أخرجوه، قمة جديدة سيتسلقها عشاق الانحراف" في أوروبا.

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وأضافت أن أوروبا لا تلاحظ المشاكل الحقيقية وتنفق كل ما لديها لإبقاء نار الصراع متقدة في قارتها.

ونشر موقع المفوضية الأوروبية في وقت سابق بيان يشير فيه إلى أن نصف الاتحاد الأوروبي تحت تأثير الجفاف.

ولحل مشكلة نقص المياه، سمحت المفوضية الأوروبية بإعادة استخدام المياه من محطات الصرف الصحي.

المصدر: نوفوستي