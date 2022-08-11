الدفاع الروسية: قصف قوات كييف لمحطة زابوروجيه أحدث أضرارا في مرافقها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف قصفت محطة زابوروجيه الكهرذرية من بلدة نيكوبول، وأن محطة الطاقة الكهرحرارية المخصصة لتغذية أحواض تبريد مفاعلات المحطة، تعرضت لأضرار جزئية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن وحدات من لواء المدفعية 44 التابع للقوات الأوكرانية قصفت من بلدة نيكوبول محطة زابوروجيه النووية، وتضررت جراء القصف معدات أحواض تبريد المفاعلات النووية بشكل جزئي.

وأكد أنه بفضل التدابير الوقائية والفعالة التي اتبعتها قوات الجيش الروسي لحماية مواقع الطاقة النووية، لم تتضرر البنية التحتية الحيوية للمحطة، ولم تتعطل المفاعلات.

المصدر: نوفوستي