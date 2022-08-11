خامنئي للنخالة: "المقاومة أثبتت أنها قادرة على تمريغ أنف العدو بالتراب"

وجه المرشد الإيراني علي خامنئي، رسالة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، أكد فيها أن "المقاومة أثبتت أن أي جزء منها قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب".

وأضاف خامنئي ردا على رسالة النخالة، أن "المقاومة البطولية للحركة رفعت مكانة هذه الحركة في المقاومة وأحبطت مخطط الكيان الصهيوني".

وشدد المرشد الإيراني على ضرورة الحفاظ على الوحدة بين جميع الفصائل الفلسطينية، وقال "إن العدو الغاصب في التراجع بينما قوة المقاومة الفلسطينية ستزداد يوما بعد يوم".

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وفيما يأتي رسالة خامنئي، حسب ترجمة وكالة الأنباء الإيرانية:

الأخ المجاهد سعادة السيد زياد النخالة دام توفيقه:

تلقيت رسالتك الوقورة والباعثة على الأمل.. جزاكم الله خيراً وقرب النصر النهائي للشعب الفلسطيني الأبي والمظلوم.

قد ضاعفت الأحداث الأخيرة من عزة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، ورفعت مكانة الجهاد الإسلامي في نضال المقاومة المجيدة للشعب الفلسطيني.

إنكم ومن خلال مقاومتكم الشجاعة استطعتم من تفنيد الاستراتيجية الخادعة للكيان الصهيوني.

لقد أثبتتم أن كل جزء من مجموعة المقاومة وحده قادر على تمريغ أنف العدو بالتراب.

أنتم ومن خلال ربط الجهاد في غزة مع الضفة، وكذلك دعم الفصائل المقاومة الأخرى لحركة الجهاد، استطعتم من التباهي بوحدة جهاد الشعب الفلسطيني ضد العدو الشرير والمخادع.

على جميع الفصائل الفلسطينية في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية أن توظف كافة جهودها لحفظ هذه الوحدة.

العدو الغاصب يضعف والمقاومة الفلسطينية تزداد قوة، ولا حول ولا قوة إلا الله.. نحن ما زلنا معكم. السلام عليكم والعهود بحالها.

المصدر: وكالة الأنباء الإيرانية