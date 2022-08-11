الدفاع الروسية: قوات كييف تلغم الجسور في مقاطعة دنيبروبتروفسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين لغموا الجسور في مقاطعة دنيبروبتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا، لتفجيرها واتهام القوات الروسية بقصف البنية التحتية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن النازيين الأوكرانيين قاموا بتلغيم جسور السيارات التي تصل ضفتي نهري غايشور وفورونايا، في مقاطعة دنيبروبتروفسك حيث يعتزمون تفجيرها واتهام القوات الروسية بشن هجمات عشوائية على مرافق البنية التحتية.

وجدد التأكيد على أن القوات الروسية والتشكيلات العسكرية التابعة لجمهوريتي دونباس، لا تستهدف البنى التحتية المدنية، والمدنيين، بل تعمل على حماية السكان والمباني وتتوخى أقصى درجات الحيطة لتفادي الضحايا بين المدنيين.

المصدر: تاس