كوبا تعلن إخماد حريق ضخم في خزانات النفط

أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، إخماد حريق خزانات النفط في مقاطعة ماتانزاس، الذي اندلع قبل أيام وكان كارثيا على قطاع الطاقة في البلاد.

ونقلت وكالة تاس عنه قوله: "تمنيات صادقة من ماتانزاس، حيث نؤكد إخماد الحريق في المنطقة الصناعية".

وفي وقت سابق، أعربت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن تضامن روسيا التام مع الأصدقاء الكوبيين في هذه الأيام الصعبة لكوبا، كما قدمت روسيا مساعدات تقنية ومادية لكوبا لمساعدتها على إخماد وإزالة آثار الحريق.

وأدى الحريق لمقتل شخص واحد، وإصابة أكثر من 120 آخرين بحروق متفاوتة الخطورة.

المصدر: RT