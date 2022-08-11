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إدارة مقاطعة زابوروجيه: إصابة المحطة الذرية قد يؤدي لعواقب خطيرة

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إدارة مقاطعة زابوروجيه: إصابة المحطة الذرية قد يؤدي لعواقب خطيرة
Globallookpress Andrei Solomonov
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أكد فلاديمير روغوف، عضو الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيه الخاضعة لروسيا جنوب أوكرانيا أن إصابة محطة زابوروجيه الذرية في المقاطعة بقصف قوات كييف، قد يؤدي إلى عواقب خطيرة.

وأشار روغوف في مقابلة مع الإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف على "يوتيوب"، إلى أن إصابة القذائف الأوكرانية لمخزن الوحدات الحرارية المستهلكة قد يؤدي إلى مثل هذه العواقب.

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وأضاف أن "القذائف سقطت على بعد عشرات الأمتار، وبعضها على بعد عشرة أمتار فقط عن المخزن المذكور".

وأوضح أنه "لو أصيبت المنصة وألحقت أضرارا بالحاويات، لكانت العواقب وخيمة بالنسبة لكل ما هو حي في نطاق 130 كم".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق عن صد هجمات شنتها قوات كييف على محطة زابوروجيه الذرية والمناطق المحيطة بها بالطائرات المسيرة والقصف المدفعي.

المصدر: تاس

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