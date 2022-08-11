الطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوروجيه النووية حرج

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الخميس، إن الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية "حرج"، وشدد على ضرورة زيارتها.

وقال خلال حديثه عبر الفيديو في اجتماع طارئ لمجلس الأمن: "الوضع حرج ويجب السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإرسال بعثة إلى زابوروجيه بأسرع وقت ممكن".

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وتخضع المحطة وهي الأكبر في أوروبا، للسيطرة الروسية منذ مطلع مارس، ومؤخرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية قصفت محيط المحطة.

المصدر: وكالات