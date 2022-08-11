اجتماع "آسيان" يطالب بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية

أعرب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن تمسكهم بضرورة نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية، ودعمهم للجهود الدبلوماسية لتحقيق ذلك.

وأصدر رئيس المنتدى الإقليمي السنوي لآسيان يوم الخميس بيانا بعد 5 أيام من انعقاد المنتدى في العاصمة الكمبودية "بنوم بنه" بحضور وزراء الخارجية من الدول الأعضاء في رابطة آسيان والكوريتين والولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان.

وخلال المنتدى، أعرب الحاضرون عن مخاوفهم من تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بسبب زيادة إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية، ووجهوا دعوة للشمال إلى الامتناع عن إجراء المزيد من التجارب النووية والصاروخية.

وجاء في البيان: "حث الاجتماع على التزام أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن جميع الإجراءات التي قد تعرقل استئناف الحوار الهادف، وشدد على أهمية المحادثات المستمرة والسلمية بين جميع الأطراف المعنية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في شبه الجزيرة الكورية الخالية من الأسلحة النووية".

وأضاف البيان أن الاجتماع أكد مجددا دعمه للجهود الدولية لتحقيق نزع السلاح النووي بالكامل وعلى نحو قابل للتحقق ولا رجعة فيه من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية.

المصدر: يونهاب