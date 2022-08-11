الخارجية الروسية تعلق على قرار لاتفيا اعتبار روسيا دولة "راعية للإرهاب"
Sputnik مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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دعت وزارة الخارجية الروسية البرلمانيين في لاتفيا إلى التوقف عن الاستفزازات والتركيز على مصالح بلادهم ومواطنيهم.
وقالت الوزارة: "على البرلمانيين في لاتفيا التوقف عن الاستفزازات والاهتمام بالشعب الذي انتخبهم، والتركيز بشكل أساسي على مصالح بلادهم ومواطنيهم".
واعتبرت الخارجية الروسية قرار البرلمان اللاتفي، والدعوة إلى وقف إصدار التأشيرات للروس، مظهرا من مظاهر العداء لروسيا.
وأكدت أن القرار يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
المصدر: نوفوستي