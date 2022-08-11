الأمم المتحدة تعلن أنها لا تخطط لنشر قوات سلام في محطة زابوروجيه

أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة لا تبحث نشر قوات أممية لحفظ السلام في محطة زابوروجيه النووية التي يسيطر عليها الجيش الروسي في جنوب أوكرانيا.

وقال دوجاريك: "لا أعتقد أن هناك أي مناقشات حول نشر قوات أممية لحفظ السلام في المحطة. أعتقد أن الأطراف قادرة تماما على اتباع الرؤية التي حددها الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه".

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الحاجة إلى الاتفاق على مستوى تقني لمحيط آمن حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لضمان أمن المنطقة.

المصدر: نوفوستي.