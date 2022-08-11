كوريا الجنوبية ترد على تصريحات شقيقة الزعيم كيم

ندد حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية بتصريحات كيم يو جونغ، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وحملت كيم يو جونغ كوريا الجنوبية المسؤولية عن انتشار كوفيد-19 في الشمال وهددت بالانتقام.

وأشار النائب البرلماني الكوري الجنوبي تيه يونغ-هو، وهو دبلوماسي منشق من الشمال، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" إلى أن تصريحات النائبة كيم تتناقض مع قول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن سبب انتشار فيروس كورونا المستجد إلى ضعف نظام مكافحة العدوى والمرافق القديمة وعدم تحمل كبار الشخصيات لمسؤوليتهم.

وأضاف أن الشقيقين يحاولان تعزيز مكانتهما في العلاقات بين الكوريتين من خلال تحميل المسؤولية على الجنوب، وذلك باستخدام المنشورات الدعائية كذريعة لإجراء تجربة نووية أو القيام بأعمال استفزازية.

وشدد تيه على أن تحميل المسؤولية على الجنوب يشكل إجراء مضادا للتدريبات العسكرية المشتركة الكبرى المزمع إجراؤها في أواخر هذا الشهر، وتبريرا للإقدام على المزيد من الأعمال الاستفزازية مثل إجراء التجربة النووية السابعة.

وأكد النائب البرلماني على أن موقف كوريا الشمالية أصبح أكثر تشددا تماشيا مع تبني الصين لموقف قوي في قضية تايوان واعتراضها على نشر المزيد من بطاريات نظام "ثاد" للدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية.

واستنكر أن تنشغل كوريا الشمالية في تطوير الأسلحة النووية والإقبال على الأعمال الاستفزازية فقط، بدلا من الاهتمام بالأوضاع المعيشية للشعب الكوري الشمالي.

المصدر: يونهاب