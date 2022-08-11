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مسلح حاول اقتحام مبنى FBI في ولاية أوهايو الأمريكية

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مسلح حاول اقتحام مبنى FBI في ولاية أوهايو الأمريكية
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حاول مسلح اقتحام مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في سينسيناتي بولاية أوهايو، وقالت الشعبة المحلية للمكتب إن المسلح فر بعد انطلاق أجهزة الإنذار في المبنى.

وكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي على تويتر: "في حوالي الساعة 9:00 (بالتوقيت المحلي)، حاول مسلح دخول مرفق فحص الزائرين التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في سينسيناتي. وبعد اشتغال أجهزة الإنذار واستنفار الحرس، هرب المسلح باتجاه الشمال بمحاذاة الطريق السريع".

المصدر: تاس

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