كوريا الجنوبية.. تسجيل 59 وفاة وأكثر من 137 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 59 وفاة، و137241 إصابة جديدة بكوفيد-19.

وكان من بين الحالات الجديدة 522 حالة وافدة من الخارج.

وذكرت الوكالة أن الحصيلة انخفضت الخميس من 151.792 إصابة مسجلة في يوم الأربعاء، لكنها تمثل زيادة بالمقارنة مع 107.859 إصابة في الأسبوع السابق.

كما ارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 418 مريضا مقارنة بـ 402 مريض يوم الأربعاء، وكان هذا العدد هو الأكبر منذ 3 أشهر.

وأفادت بأنه تم تسجيل 59 حالة وفاة جديدة بسبب المرض، وهي أعلى حصيلة منذ 12 مايو.

وقالت السلطات الصحية إن حوالي 90% من الوفيات الجديدة الناجمة عن كوفيد-19 كانت من الفئات المعرضة للخطر للغاية، بما في ذلك البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر، والذين يعانون من أمراض مزمنة وكامنة.

وكانت الحصيلة اليومية في انخفاض مستمر بعد أن بلغت ذروتها عند حوالي 620 ألفا في منتصف مارس، لكنها عادت إلى الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، حيث أدى رفع جميع قيود التباعد الاجتماعي تقريبا في أبريل إلى زيادة حركة الناس وأنشطتهم خارج المنازل.

وقالت الوكالة إن الأمر يستغرق ما بين 154 و165 يوما في المتوسط حتى يصاب المريض بكوفيد-19 بالعدوى مرة أخرى في يوليو، وهو أقصر من المتوسط الذي تم تسجيله في يونيو وبلغ 229 يوما.

وأكدت الوكالة أن الأشخاص البالغين 17 عاما أو أقل وغير الحاصلين على التطعيم مثلوا نصف إجمالي الحالات التي أصيبت مرة أخرى بالفيروس بعد تعافيها.

واعتبارا من يوم الخميس، تلقى 44.66 مليون شخص، أو 87% من سكان البلاد، اللقاح الكامل من جرعتين، وتلقى 33.5 مليون شخص، أو 65.3%، الجرعة المعززة الأولى.

وقالت الوكالة إن حوالي 6.4 مليون شخص، أو 12.5% من السكان، حصلوا على الجرعة المعززة الثانية.

وأوضحت السلطات الصحية أن الحصيلة اليومية من المرجح أن تصل إلى ذروتها عند حوالي 200 ألف إصابة خلال هذا الشهر، لكن بعض الخبراء يتوقع أن تتجاوز هذه التقديرات في أواخر أغسطس.

المصدر: يونهاب