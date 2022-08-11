ألمانيا تعتزم عقد مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن ألمانيا تعتزم في أكتوبر المقبل عقد مؤتمر دولي في برلين حول إعادة إعمار أوكرانيا.

ووفقا للوكالة، فإن الغرض من المؤتمر، الذي يخطط المستشار الألماني أولاف شولتس لعقده جنبا إلى جنب مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، هو تحديد طرق لإعادة إعمار جزء كبير من البنية التحتية الأوكرانية.

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وأشارت إلى أن الأعمال التحضيرية ما زالت جارية وقد يتغير موعد المؤتمر، ومن المقرر في هذه المرحلة أن يجتمع خبراء وممثلو الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع والمنظمات الدولية في برلين في 25 أكتوبر.

وقال المسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الجزء الأكبر من إجمالي المساعدة المالية، والتي قد تتجاوز 500 مليار يورو، سيقدمها الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أن تكون المناقشات صعبة بالنسبة للاتحاد الأوروبي بسبب عدم وجود اتفاق حول كيفية جمع الأموال.

المصدر: نوفوستي