الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تزر محطة زابوروجيه لأسباب أمنية

أوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يزر بعد محطة زابوروجيه النووية جنوب أوكرانيا لأسباب أمنية.

وقال دوجاريك: "هذه مسألة خطيرة للغاية، الشيطان يكمن في التفاصيل".

وأضاف: "الأمر يتعلق بتنظيم زيارة إلى منطقة نزاع حيث الخطوط الأمامية غير واضحة في كثير من الأحيان، لذلك هناك قضية أمنية وعدد من القضايا الأخرى التي تحتاج إلى حلها، وهذا أمر يتطلب مزيدا من الوقت".

المصدر: ريا نوفوستي