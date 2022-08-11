السويد تعتزم تسليم أول مطلوب لأنقرة في إطار شروط انضمامها لـ"الناتو"

أعلنت الحكومة السويدية عزمها على تسليم مواطن تركي مدان بالاحتيال لأنقرة، في أول إجراء من نوعه منذ هددت تركيا بتجميد مساعي ستوكهولم للانضمام لحلف "الناتو"

وتظهر مستندات قضائية سويدية أن الشخص المعني بالترحيل هو أوكان كاليه، ودانته تركيا بتهمة الاحتيال في بطاقات الائتمان في 2013 و2016.

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ولم تعلق وزارة العدل السويدية على ما إذا كان الرجل مدرجا على القائمة التركية. وأشارت إلى أن أنقرة سعت لتسلمه في 2021، قبل فترة طويلة على تقديم السويد طلب الانضمام لحلف الناتو في مايو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل أنجيليكا فالغرين: "إنها مسألة عادية وروتينية" مضيفة أن "طلب التسليم وصل العام الماضي".

وكاليه موقوف لدى السلطات السويدية منذ ديسمبر 2021. وطلب اللجوء في السويد عام 2011 لكن رُفض طلبه. ومنح وضع لاجئ في إيطاليا في 2014.

ويظهر اسم كاليه على قائمة نشرتها وسائل إعلام تركية للأشخاص الذين تطالب أنقرة السويد بتسليمهم لسلطاتها.

المصدر: ا ف ب