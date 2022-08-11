موسكو: الغرب يحرض كييف على قصف محطة زابوروجيه النووية

أكد ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن الدول الغربية تسهم في استمرار قصف القوات الأوكرانية محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

وكتب أوليانوف على "تيليغرام": "الدول الغربية مترددة في دعوة أوكرانيا لوقف قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مما يدفع كييف لمواصلة هذه الأعمال الخطيرة، المشحونة بكارثة نووية".

وأعرب عن شكه في أن الدول الغربية ستغير موقفها في اجتماع مجلس الأمن في 11 أغسطس.

المصدر: تاس