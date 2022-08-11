"التلغراف": الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الوقود يدمران الاقتصاد البريطاني

كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن اقتصاد المملكة المتحدة ينهار متأثرا بالأزمة الأوكرانية، وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، وشيخوخة السكان.

وأكد كاتب المقال بين رايت أن "لا شيء يعمل" في بريطانيا الحديثة، و"كل شيء مكلف" و"الجميع مشغول جدا في الجدل حول أسباب المشاكل" بدلا من إيجاد طريقة للخروج من الوضع الحالي.

وأضاف أن البريطانيين يراقبون بقلق الارتفاع المستمر لسعر الكهرباء للأسرة العادية.

وأشار إلى أن الأزمة في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، وتعطل سلاسل التوريد، وتراجع العولمة، ومشكلة شيخوخة السكان من بين الأسباب التي أدت إلى نشوء الوضع الاقتصادي الصعب في بريطانيا.

المصدر: RT