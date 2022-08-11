حاكم ولاية نيو هامبشاير ينتقد تبرئة أوكراني دهس 7 أشخاص

انتقد كريستوفر سونونو، حاكم ولاية نيو هامبشاير الأمريكية حكم هيئة المحلفين التي برأت الأوكراني فلاديمير جوكوفسكي، من التسبب بحادث سير أدى لمقتل 7 أشخاص عام 2019.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، برأت هيئة المحلفين جوكوفسكي الذي صدم بسيارته وهو في حالة تسمم بالمخدرات حشدا من راكبي الدراجات النارية، ما تسبب بمصرع سبعة منهم.

وكتب سونونو على تويتر: "أشاطر الصدمة والغضب اللذين تم التعبير عنهما على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ مقتل منتسبي نادي جارهيدس للدراجات النارية السبعة".

وحاول جوكوفسكي الفرار من مطاردة الشرطة، حيث اصطدم بموكب الدراجين.

المصدر: RT