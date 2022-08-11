تايوان تعلن عن تحليق مكثف للطائرات الصينية بينها مقاتلات Su-30 روسية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عن تحليق مكثف للطائرات الحربية الصينية بينها مقاتلات Su-30 روسية الصنع قرب أجواء الجزيرة، واقتراب 6 سفن صينية من مياه تايوان.

وكتبت وزارة الدفاع التايوانية على تويتر: "اليوم (11 أغسطس 2022) عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي تم رصد ست سفن و21 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي في أنحاء متعددة من منطقتنا. قواتنا تابعت الموقف، واستنفرت طائرات سلاح الجو، والزوارق الحربية وأنظمة الصواريخ الأرضية".

يشار إلى أن طائرات صينية مقاتلات J-11 الصينية، ومقاتلات Su-30 روسية الصنع، عبرت "الخط المتوسط" فوق مضيق تايوان.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة سبوتنيك أن وفدا يمثل حزب المعارضة الرئيسي في تايوان عبر عن رغبته في زيارة الصين.

المصدر: سبوتنيك