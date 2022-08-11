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صحيفة: أوكرانيا قد تفقد حوالي ثلثي احتياطاتها نتيجة العملية العسكرية الروسية

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صحيفة: أوكرانيا قد تفقد حوالي ثلثي احتياطاتها نتيجة العملية العسكرية الروسية
Globallookpress
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أوكرانيا يمكن أن تفقد ما يقرب من ثلثي احتياطاتها نتيجة العملية العسكرية الروسية.

وقال مقال الصحيفة إنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية، وسع الجانب الروسي سيطرته على جزء من "أكثر أراضي أوروبا الغنية بالموارد المعدنية".

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وإشارة المقال إلى أنه يوجد على أراضي أوكرانيا احتياطات لـ117 معدنا واسع الاستخدام من أصل 120 وحديد ووقود أحفوري. كما يوجد في أوكرانيا أيضا أكبر احتياطيات في العالم من التيتانيوم وخام الحديد وحقول الليثيوم، فضلا عن حقول الفحم.

ونوه كاتب المقال بأن جزءا كبيرا من حقول الفحم يقع في شرق البلاد، حيث حققت القوات الروسية نجاحات كبيرة.

وأكد أنه إذا أصبحت الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الروسية جزءا من روسيا، فإن "كييف ستفقد الوصول إلى ما يقرب ثلثي حقولها إلى الأبد".

المصدر: نوفوستي

 

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