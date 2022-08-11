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بريطانيا ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا

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بريطانيا ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومترا
AP
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نقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس قوله، إن بلاده ستزود أوكرانيا بمزيد من راجمات الصواريخ التي يصل مداها إلى 80 كيلومترا.

وذكر الوزير، أن بريطانيا ستقدم لأوكرانيا كذلك قذائف صاروخية موجهة عالية الدقة من طراز M31A1.

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وأضاف: "هذه الدفعة الأخيرة من الدعم العسكري ستسمح للقوات المسلحة الأوكرانية بمواصلة الدفاع عن نفسها" .

في وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بخصوص إمدادها لأوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي

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