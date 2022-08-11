مذيع أمريكي يسخر من "معركة غير متكافئة" بين بايدن وسترته

سخر المذيع الأمريكي، ستيفن كولبير، مقدم برنامج CBS Late Night Show، من محاولات الرئيس الأمريكي ارتداء سترته في ظل رياح تعانده.

وصف المذيع بايدن كصورة البطل الخارق بعيون صفراء متوهجة مثل الليزر Dark Brandon meme، وكانت تلك الصورة قد تم تداولها بعد حوار مع سائق السباق، براندون براون، عندما سمع أحد المراسلين في الحشد وهو يهتف: "هيا يا براندون!"

وتابع كولبير: "هو أقوى من أي وقت مضى، مليء بالطاقة المظلمة الغامضة، ولا شيء يمكن أن يقف أمامه، ربما باستثناء سترته".

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تحدث المذيع عن إحراج الرئيس الأخير، بينما تشابك الرئيس مع ذراع السترة، بينما يحاول ارتداء السترة في مهب الريح. تابع كولبير سخريته: "هيا يا جو، إنه خلفك تماما، 110 درجة! ابذل كل ما بوسعك، بإمكانك فعلها. لقد انتهيت! أوه، لم ينجح الأمر"، ثم ساعدت زوجة الرئيس، جيل بايدن، زوجها في ارتداء السترة، ولم يكد يخطو خطوة حتى سقطت النظارة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصبح فيها الرئيس الأمريكي، 79 عاما، مادة للتندر، حيث كثيرا ما يقع فريسة لمواقف محرجة، يتصيدها الإعلاميون.

المصدر: نوفوستي