وزير الطاقة الإيراني يعلن الاتفاق مع أفغانستان لتأمين حقوق طهران من مياه نهر هيرمند

قال وزير الطاقة الإيراني على أكبر محرابيان إنه اتفق مع وزير المياه في حكومة "طالبان" الأفغانية لتأمين حقوق إيران من مياه نهر هيرمند وفق اتفاق أبرم في سبعينيات القرن الماضي.

وقال محرابيان إن "إنشاء أجزاء إضافية في سد كمال خان الذي يقع على بعد 70 كم من الحدود الإيرانية وسكان المنطقة الحدودية من أفغانستان من حقوقهم بمياه هيرمند حيث كان يتم توجيه المياه إلى منطقة نائية دون أن يستفيد منها السكان المحليون".

ورأى أن "إنشاء الأجزاء الإضافية في سد كمال خان حدثت وفق خطة استعمارية"، معربا عن أمله في "تأمين المياه من هذا النهر بعد التخلص من مشاكل هذا المشروع الاستعماري"، معلنا عن اتفاق مع الجانب الأفغاني بعدم توجيه المياه إلى الأجزاء الإضافية من هذا السد بما يضمن حقوق إيران من المياه الحدودية.

المصدر: RT