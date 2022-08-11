الرئيس الفلبيني يهدد بطرد المسؤولين بسبب فوضى نقص السكر

هدد رئيس الفلبين فرديناند ماركوس جونيو، بإقالة مسؤولين زراعيين كبار إذا أظهر تحقيق أنهم اتخذوا قرارا خاطئا باستيراد السكر عقب نقصه في البلاد بدون موافقته.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس، كروز-أنجيليس إن القرار الذي يسمح باستيراد 300 ألف طن متري من السكر، والذي اتخذته إدارة تنظيم السكر بالبلاد، والذي يرأسه ماركوس جونيور، نشر على الموقع الإلكتروني للإدارة التابعة لوزارة الزراعة أمس الأربعاء، مبينة أن الرئيس لم يوافق، ولم يكن على علم بقرار استيراد السكر الذي وقعه وكيل الوزارة ومسؤولون آخرون.

وأكدت أن "هذا القرار غير قانوني. نحقق لتحديد ما إذا كانت هناك أعمال من شأنها أن تؤدي لفقدان الرئيس الثقة في مسؤوليه أو ما إذا كان هناك إهمال"، مضيفة: "في حال توصلنا إلى مثل هذه النتائج، سيكون القرار الوحيد الذي سنتخذه هو الإطاحة بعدد من الرؤوس".

تولى ماركوس جونيور منصب وزير الزراعة مؤقتا بسبب أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق، والارتفاع الهائل في أسعار السلع. وقد حذف القرار من الموقع الإلكتروني اليوم الخميس.

اختار المسؤولون الفلبينيون، الذين يتعاملون مع أزمة نقص السكر والارتفاع السريع في الأسعار، تأمين واردات إضافية للتخفيف من حدة الأزمة، والتي نجمت عن الدمار الذي لحق بحقول قصب السكر ومصانع طحن ومصافي جراء إعصار قوي ضرب البلاد في ديسمبر 2021.

المصدر: AP