وزير تركي: أنشطة التنقيب شرق المتوسط ستستكمل في غضون شهرين

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، اليوم الخميس، أن سفينة "عبد الحميد خان" ستستكمل أنشطة التنقيب شرق المتوسط في غضون 45 - 60 يوما.

وأفاد بأن "السفينة تنقب عن الغاز الطبيعي في بئر يوروكلر - 1 الواقع على بعد 55 كم من سواحل غازي باشا"، مشيرا إلى أن "السفن التركية أجرت 8 أنشطة تنقيب في شرق المتوسط حتى الآن".

وأكد أن تلك الأنشطة أجريت في مناطق الصلاحية البحرية لتركيا"، لافتا إلى أن "أنشطة التنقيب تزود تركيا بمعلومات جيولوجية مهمة وإن لم تسفر عن كشف عن موارد طبيعية".

وأضاف أن تركيا عادت إلى شرق المتوسط بعد عامين من التوقف عن التنقيب. وحول استخدام الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود، قال دونماز إن "الوزارة تقوم بإنشاء قاعدة طاقة على عمق 2200 متر تحت سطح مياه البحر الأسود".

وأوضح أن الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود سيبدأ استخدامه في مارس 2023.

والثلاثاء أبحرت سفينة التنقيب التركية الأكبر "عبد الحميد خان" للتنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط وسط مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

المصدر: "الأناضول"